La Casa de Papel: arriva su Netflix l’ultima parte della serie

Conto alla rovescia per i fan de La Casa de Papel. Domani 3 dicembre arrivano su Netflix gli ultimi episodi della quinta parte della serie tv spagnola. A quattro anni dall’arrivo sulla piattaforma streaming, dove ha conquistato un successo mondiale restando a lungo la serie non in lingua inglese più vista, la banda di rapinatori più sorprendente, disfunzionale, sta per mettere in atto le ultime imprese.

L’ideatore e showrunner della serie, Alex Pina, ha così spiegato durante una conferenza globale:

“Questo volume 2 è molto più ricco di emozioni. Mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle, aggiungiamo elementi più emotivi ai personaggi, a volte chiudiamo il cerchio sul ritratto di alcuni di loro, dando le risposte per aiutare a comprendere l’intero universo della serie. Da una prospettiva narrativa, questo è stato il capitolo più difficile da scrivere ma anche il più eccitante”.

Mentre il pubblico aspetta trepidante questa ultima parte, Netflix è già al lavoro per un remake coreano. A fine novembre infatti ha annunciato l’adattamento della serie è in fase di riprese ed è previsto per il debutto nel corso del 2022. Ora come ora non ci sono ancora grosse anticipazioni sulla trama del remake coreano de La casa di carta. Di recente Netflix ha però annunciato il cast e con un video ha presentato l’attore che andrà a interpretare Berlino nel remake coreano de La Casa de Papel ovvero Park Hae-soo di Squid Game.