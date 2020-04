La Casa di Carta, cachet stellari per gli attori della fortunata serie tv spagnola

Il 3 aprile la piattaforma streaming, Netflix, ha rilasciato la quarta parte della fortunata serie tv spagnola che sta facendo impazzire tutto il mondo, La Casa di Carta (La Casa de Papel, ndr). La storia del Professore e la sua banda ha lasciato davvero il segno ed è diventata una delle serie tv più viste del mondo, assieme a show come Game of Thrones e Breaking Bad.

Quanto guadagnano gli attori de La Casa di Carta? Questa è una domanda che ogni fan (e non) della serie si sta domandando da tempo. Il sito Money ha così deciso di dare una risposta e ha stilato una classifica dagli attori più pagati a quelli meno “fortunati”; i cachet sono stellari!

ECCO QUANTO GUADAGNANO GLI ATTORI DE LA CASA DE PAPEL – In cima alla classifica stilata dal sito troviamo Alvaro Morte, interprete dell’enigmatico e carismatico Professore, con ben 63 mila euro per episodio. Un totale di quasi 2 milioni di euro per tutti i 31 episodi girati e trasmessi in questi anni. A seguire, con lo stesso stipendio, Ursula Corbero, interprete della determinata e bellissima Tokyo, Pedro Alonso, interprete di uno dei personaggi più amati ovvero Berlino e Itziar Ituño Martínez, interprete di Raquel Murrillo diventata Lisbona per la banda.

Successivamente troviamo Darko Peric, interprete di Helsinki, con 55 mila euro, Alba Flores, interprete di Nairobi, Jaime Lorente, che presta il volto a Denver, Miguel Herran, interprete di Rio e, infine, Rodrigo de la Serna, Palermo, con 50 mila euro per episodio. Esther Acerbo, interprete di Stoccolma, percepisce 45 mila euro; il cachet minore è di Anna Grass, che presta il volto a Mercedes Colmenar, con 23mila euro a episodio.

LISBONA POSITIVA AL CORONAVIRUS – Itziar Ituño Martínez, tempo fa, dichiarò di essere risultata positiva al Covid-19, virus pandemico che sta causando moltissimi decessi in tutto il mondo. La donna è stata costretta ad isolarsi in casa, senza contatti, ma in queste ore ha svelato di essere guarita. Tuttavia, si è sfogata pesantemente contro il governo spagnolo per la gestione dell’emergenza.