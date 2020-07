La Casa Fuerte, Ivan Gonzalez ha architettato la sua relazione con Oriana Marzoli?

Ivan Gonzalez è diventato molto famoso in Italia grazie alla partecipazione a reality come Temptation Island, Uomini e Donne e infine l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, prima della diffusione del coronavirus. Per ora l’ex pupillo di Maria De Filippi sta proseguendo la permanenza nel programma spagnolo La Casa Fuerte, con tanti alti e bassi.

IVAN HA ARCHITETTATO LA SUA STORIA CON ORIANA? – L’ex gieffino, qualche giorno fa, aveva ufficializzato la sua storia con la modella Oriana Marzoli, tuttavia, stanno circolando diverse voci sulla loro storia. Macarena Millan, altra concorrente del reality, ha fatto delle accuse molto gravi nei confronti di Ivan gettando del mistero attorno alla faccenda.

Secondo la ragazza, Ivan starebbe fingendo con Oriana poiché lo stesso le avrebbe svelato, prima di entrare nella casa, che avrebbe fatto di tutto per avvicinarsi alla modella e fingere un innamoramento solo per dare spettacolo. Inoltre, Ivan avrebbe dichiarato di provare addirittura disgusto nei confronti di Oriana.

Ivan Gonzalez, chiaramente, dopo le forti accuse ha smentito le parole di Macarena che si è allargata a macchia d’olio poiché è intervenuto anche il suo fidanzato.

LE PAROLE DEL FIDANZATO DI MACARENA MILLAN – Rafa Mora, fidanzato della Millan, ha dichiarato di non sapere niente di questa storia: “La mia fidanzata aveva incontrato Ivan e aveva passato del tempo libero con lui, ma non so se le abbia detto davvero queste cose. Se mi chiedi se io ne sappia qualcosa, posso dirti che non ne ho idea”.

L’ex gieffino, allora, ha deciso di voler gettare ancor di più carne al fuoco svelando un presunto tradimento di Macarena ai danni del suo compagno. “Ti devo dire una cosa molto importante. Quando Macarena ti ha tradito, ti ha tradito più volte e parlava spesso con quel ragazzo a telefono” ha svelato Ivan spiazzando Rafa Mora. Quest’ultimo, infatti, si è limitato a rispondere: “Grazie per l’informazione e grazie per averla svelata pubblicamente!”.