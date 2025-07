La cessione di Retegui porta l’Atalanta a sostituirlo con un calciatore del Napoli

L’Atalanta è al centro di un’importante fase di mercato, sia in uscita che in entrata. L’attenzione principale, in queste ore, è rivolta al possibile addio di Mateo Retegui, che avrebbe ricevuto una proposta economica molto allettante dall’Al-Qadsiah, club saudita deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo e che si è già interessato a più di un profilo dalla Serie A, tra cui Moise Kean. L’offerta viene descritta come “monstre”, e rischia seriamente di convincere il giocatore a lasciare Bergamo dopo un periodo positivo con la maglia nerazzurra.

Nel caso in cui Retegui accettasse la proposta araba, la dirigenza bergamasca ha già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, che figura come prima alternativa in caso di partenza dell’italo-argentino. L’interesse per Raspadori non è una novità: già in passato, l’Atalanta aveva manifestato grande apprezzamento per il giocatore, considerandolo perfettamente compatibile con lo stile di gioco della squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com, Raspadori rappresenterebbe il profilo ideale per l’Atalanta, sia per le sue qualità tecniche che per la sua duttilità tattica. La sua capacità di occupare più posizioni nel reparto avanzato lo renderebbe un valore aggiunto per un allenatore come Gasperini, che ama variare gli schemi e sfruttare al meglio la rapidità dei suoi attaccanti.

Nel confronto con altri nomi accostati alla Dea, Raspadori spicca anche per l’esperienza maturata in ambito internazionale. Un altro giocatore seguito è Lorenzo Lucca, ma la trattativa per il centravanti dell’Udinese appare complicata a causa delle alte richieste economiche del club friulano, che valuta il suo cartellino intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dalla società bergamasca, intenzionata a investire con maggiore prudenza.

In attesa di sviluppi sulla situazione di Retegui, l’Atalanta resta vigile sul mercato. La priorità è quella di non farsi trovare impreparati e di continuare a costruire una rosa competitiva, in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Se Raspadori dovesse davvero arrivare a Bergamo, rappresenterebbe un colpo importante, capace di garantire qualità e continuità al reparto offensivo nerazzurro.