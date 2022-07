La chiamata di De Laurentis a Carnevali

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport mattina della Rai su una presunta chiamata tra, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis e l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. L’oggetto della telefonata è stato Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 nero-verde.

Ecco le parole del giornalista sportivo di stamattina: “Arrivano conferme sulla trattativa per Raspadori. Vi racconto il retroscena: pochi giorni fa il presidente De Laurentis ha contattato l’amministratore delegato Carnevali del Sassuolo offerto 25 milioni per Raspadori.” La risposta del dirigente nero-verde è stata netta: “Caro Aurelio, già sto vendendo Scamacca al West Ham, non posso privarmi anche di Raspadori. Non abbiamo necessità di fare cassa.”

Quindi il Napoli ha provato a portare alla corte di mister Luciano Spalletti il talento italiano Giacomo Raspadori ma purtroppo la trattativa non è decollata a causa di un netto “no” del Sassuolo. La società nero-verde non è disposta a perdere un altro tassello offensivo importante dopo l’addio certo di Gianluca Scamacca, pronto a vestire la maglia degli “Hammers”.

La società partenopea proprio per questa motivazione punta all’attaccante dell’Hellas Verona Giovanni Simeone. L’attaccante argentino viene visto come il perfetto ricambio di Victor Osimhen. Il Cholito riuscirà ad avere il giusto spazio, partendo a volte anche titolare viste le tre competizioni in cui il Napoli deve gareggiare ovvero Serie A, Coppa Italia e Uefa Champions League.

Questo caldo luglio ci darà quindi il responso finale, con Raspadori lontano dai radar è Giovanni Simeone l’acquisto che farà il Napoli. Per far decollare questa trattativa c’è solo un intoppo ovvero l’addio di Andrea Petagna che con tutta probabilità in questi giorni si trasferirà al Monza.