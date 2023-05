La clausola di Kim spaventa il Napoli

Napoli festeggia il suo terzo scudetto della storia. Tutti i tifosi partenopei sono grati alla squadra azzurra per l’obiettivo raggiunto e per l’ottima annata giocata. Tra i più importanti calciatori di questa cavalcata ci sono sicuramente Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Kim Min-Jae. Proprio quest’ultimo è un osservato speciale per diversi top club europei.

Il coreano ha giocato una grandissima stagione marcando alla grande tutti i migliori attaccanti della Serie A e non solo. La clausola del difensore centrale è quella però che fa più paura alla dirigenza partenopea. La sua situazione spaventa e non poco De Laurentiis, chissà se il patron azzurro riuscirà a trattenere per un altro anno i suoi pezzi da novanta. Ecco le parole della Gazzetta sulla situazione di Kim:

“Gli agenti del forte difensore coreano hanno preteso questa finestra fra il primo e il quindici luglio che consente al giocatore di andare a un club straniero pagando una clausola fra i 40 e i 50 milioni di euro. Non c’è più tempo per eliminarla , ma il centrale non pare avere nessuna intenzione di lasciare Napoli.”

Non sarà sicuramente facile per la dirigenza azzurra trattenere il coreano a Napoli. Ha giocato un solo anno in Serie A e gli è bastato per mettersi in mostra. Quest’anno è riuscito anche a segnare due reti di testa, proprio per non farsi mancare nulla.

Le ultime voci di mercato lo vedono vicino al Manchester United per una cifra che si aggira intorno ai sessanta milioni di euro. ADL ha detto che cercherà di non vendere ma sarà vero? E se Kim partisse, riuscirà a rimpiazzarlo come ha fatto in estate con Kalidou Koulibaly?