La conferma ufficiale – Luc Montagnier è morto: addio al premio Nobel diventato idolo dei no vax

Non ci sarebbero più dubbi: la sezione di fact checking della testata francese la Liberation avrebbe visionato il certificato di morte del premio Nobel Luc Montagnier depositato presso il Comune di Neuilly.

Dopo le conferme e le smentite che si sono alternate nelle ultime ore, è arrivata la comprova ufficiale. Come precedentemente annunciato da Francesoir, il biologo – da tempo lontano dalla comunità scientifica – è morto presso l’ospedale di Neuilly-sur-Seine. Sulle cause del decesso non sono state ancora rivelate ulteriori informazioni.

“Se n’è andato in pace, circondato dai suoi figli”, aveva annunciato ieri il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più stretti collaboratori, ai microfoni di France Soir.

Ben presto però è stata fatta circolare da alcune fonti no vax la voce che la morte del Premio Nobel fosse un’invenzione dei media. Richard Boutry, conduttore di un programma cospirazionista, aveva infatti dichiarato che Montagnier fosse ancora vivo: “In questo momento, Richard dice che è vivo. E i tributi vanno ANCHE ai vivi! Dice averlo trovato stanco (ha 88 anni, non a caso) ma in pieno controllo delle sue facoltà” c’era scritto in un tweet pubblicato dai collaboratori del conduttore.

Da premio Nobel a punto di riferimento dei No-Vax

Luc Montagnier da tempo si era avvicinato agli ambienti cospirazionisti, allontanandosi dalla comunità scientifica che in più occasioni aveva confutato alcune sue tesi molto controverse. Il biologo sosteneva – tra le altre cose – che per proteggersi dall’Aids bastava avere un buon sistema immunitario; che l’autismo poteva essere curato con gli antibiotici; e che il Parkinson potesse essere sconfitto con il succo di papaya.

Con la Pandemia, Montagnier era diventato uno dei punti di riferimento dei No-Vax. Il biologo aveva anche presenziato a metà gennaio a una manifestazione organizzata a Milano dal senatore Gianluigi Paragone, durante la quale aveva sostenuto che saranno i no vax a salvare l’umanità, riportando una serie di notizie infondate su una presunta tossina contenuta nei vaccini anti-covid.