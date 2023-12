La Coppélia di Alexei Ratmansky si animerà alla Scala

La Compagnia del Teatro alla Scala di Milano si prepara ad aprire la stagione ballettistica, con una nuova produzione di Coppélia, firmata dall’autorevole Alexei Ratmansky, in scena dal 20 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024.

Il 15 dicembre, alle ore 20, si terrà la consueta anteprima under 30 e i biglietti sono già esauriti. La prima assoluta è invece programmata per il 17 dicembre, sempre alle ore 20, e prevede, nel cast, l’étoile Nicoletta Manni, nel ruolo di Swanilda, Timofej Andrijashenko come suo Franz e Christian Fagetti, che debutterà nei panni di Coppélius.

Coppélia, o La ragazza dagli occhi di smalto, è un balletto pantomimico di due atti e tre scene ed è considerato un capolavoro del repertorio classico. Si tratta dell’ultima creazione coreografica di Arthur Saint-Léon, con musiche di Léo Delibes, nonché di un’opera di rottura con la cupezza e l’animo tormentato dei personaggi del balletto romantico, grazie alla sua giocosità, briosità e freschezza.

La prima rappresentazione di Coppélia risale al 1870, all’Opéra di Parigi, quando la ballerina italiana Giuseppina Bozzacchi danzò nel ruolo principale. Da allora, è stata riproposta in svariate versioni coreografiche. Alla Scala, questo balletto manca dal 2009. Ora, Alexei Ratmansky, artista dalla grande sensibilità creativa e tra gli autori più richiesti attualmente, arricchirà il repertorio della Compagnia scaligera, regalandole la sua personale visione di quest’opera. È questa la conferma della lunga e stimolante collaborazione tra Ratmansky e il Teatro milanese. Il pubblico assisterà ad una nuova coreografia, fedele alla storia ma interpretata con modernità, per renderla al passo con i tempi. Il nuovo allestimento è invece stato curato da Jérôme Kaplan.

I cast che si alterneranno saranno quattro. I giorni 15 e 17 dicembre 2023 e 9 e 11 gennaio 2024, interpreteranno rispettivamente i ruoli di Swanilda, Franz e Coppélius Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko e Christian Fagetti; nelle date del 20 e 31 dicembre 2023 e del 5 gennaio 2024, ci saranno, invece, Alice Mariani, Nicola Del Freo e Massimo Dalla Mora, mentre, nelle recite del 29 dicembre 2023 e del 13 gennaio 2024, danzeranno Camilla Cerulli, Claudio Coviello e Matteo Gavazzi. Infine, Martina Arduino, Marco Agostino e Massimo Garon si esibiranno l’11 gennaio e nello spettacolo serale del 13 gennaio 2024.

In un piccolo villaggio della Galizia, vive una giovane di nome Swanilda. Di fronte a casa sua, si trova la dimora del Dottor Coppélius, un giocattolaio stravagante, mezzo pazzo e mezzo mago. Si dice che abbia una figlia, Coppélia, ma nessuno l’ha mai vista. La protagonista si accorge che la misteriosa fanciulla è affacciata al suo balcone, mentre legge un libro. Anche il suo fidanzato Franz, se ne accorge e si infatua di lei, scatenando la gelosia di Swanilda. Così, di sera, lei e le sue amiche, approfittano del fatto che Coppélius sia uscito di casa, senza accorgersi di avere perso le chiavi, per intrufolarsi nella sua dimora e scoprire chi sia davvero Coppélia. Per conoscere a cosa porterà la curiosità di Swanilda, bisogna andare a teatro.