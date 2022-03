La coppia Antonella Clerici e Anna Moroni non esiste più: il motivo del grande rifiuto

Il duo formato dalla cuoca Anna Moroni e dalla nota conduttrice televisiva italiana, Antonella Clerici, hanno fatto la storia di Rai 1, grazie alla loro presenza continua nel programma “La prova del cuoco”. Le due donne sono state insieme dal 2002 al 2018: la prima dirigeva il programma, mentre la Moroni presentava una rubrica di alcuni minuti, nella quale offriva lezioni di cucina ad Antonella Clerici.

Il 1º giugno 2018 entrambe le donne hanno lasciato definitivamente lo storico programma di cucina, con la Clerici che qualche anno dopo, in un’intervista si è tolto qualche “sassolino dalla scarpa”, dichiarando che: «Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare ‘Unomattina’ andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare ‘La Prova del Cuoco’. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori».

Moroni era una figura simpatica all’interno della trasmissione, incarnava la nonna, la mamma o la zia pronta a dare consigli di cucina. Il pubblico di Rai Uno si era affezionato a lei che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la conduttrice. In molti si aspettavano di vederla accanto alla Clerici anche nel nuovo programma di cucina “È sempre mezzogiorno”. Ma così non è stato.

Come riporta ogmag.net, ha deciso di non lavorare nel programma della Clerici perché già impegnata con Ricette all’italiana e perché avrebbe dovuto trasferirsi a Milano, lontana dalla sua famiglia, su Rai 4 dove ha affiancato Davide Mengacci e Gianluca Mech.

La stessa Moroni ha dichiarato il perchè di non voler intraprendere una nuova avventura con la Clerici: oltre a quello sopracitato, è stata è anche per riconoscenza al produttore Elio Bonsignore di Ricette Italiane. Un rifiuto che però non ha compromesso il bellissimo rapporto che hanno sempre avuto le due. Anna ha rivelato nell’intervista che Antonella è come una figlia per lei: proprio il giorno del compleanno della conduttrice la Moroni è andata a Milano per farle una sorpresa nella trasmissione tv.