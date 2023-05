La crescita di Osimhen

Prima di acquistare un qualsiasi calciatore Aurelio De Laurentiis è solito confrontarsi con l’allenatore per capirne l’apporto che potrebbe dare alla squadra. E’ accaduto anche così con Gennaro Gattuso quando allenava il Napoli. “Ringhio” chiese esplicitamente alla società di comprare un giovane attaccante dal Lille, ovvero Victor Osimhen. ADL non molto contento alla fine decise di ascoltarlo e con un gran esborso economico acquisto il nigeriano.

Massimo Brambati, operatore di calciomercato, svelò un retroscena nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente nazionale televisiva 7 Gold. Nessuno ne aveva parlato prima di lui. Il retroscena riguarda proprio De Laurentiis, Gattuso ed Osimhen. Brambati in TV ha raccontato questo aneddoto, ecco le sue parole:

“Victor Osimhen, all’inizio della sua avventura a Napoli, non aveva entusiasmato, anzi. Aurelio De Laurentiis si recò da Gennaro Gattuso e gli disse: ‘Ma che brocco mi hai fatto prendere? Questo Osimhen non mi sembra una grande cosa’. Gennaro Gattuso è un mio grande amico e mi ha rivelato questo episodio”.

Gattuso fu abilissimo a puntare su Osimhen, ma se Victor è diventato un grande campione il merito principale è di Luciano Spalletti. Il toscano è stato abilissimo a limarne i difetti e massimizzando i pregi grazie a esercizi funzionali durante e anche dopo l’allenamento. Questa è l’ennesima scommessa vinta da De Laurentiis e dal suo Napoli. Quest’anno poi Giuntoli ha completato la rosa aggiungendo calciatori di grande qualità e talento. Su tutti sicuramente Kvaratskhelia e Kim.

Osimhen è attualmente il capocannoniere della Serie A. Ha segnato fino ad ora ventuno reti e sicuramente non ha intenzione di fermarsi. L’attaccante nigeriano si sta affermando come una delle punte centrali più forti in campo internazionale. Ha stupito un pò tutti sopratutto grazie alla sua caparbietà e il suo scatto felino. Nel momento in cui il numero nove del Napoli migliorerà la sua tecnica diventerà indubbiamente una delle prime punte più forti e devastanti al mondo.