La De Lellis è single? Ecco il gesto commovente

Giulia De Lellis sarebbe volata negli Stati Uniti per partecipare da spettatrice al Super Bowl 2023. Lo show ha visto protagonista la cantante Rihanna che ha regalato agli spettatori un concerto incredibile a cui la De Lellis ha potuto assistere. Prima di approdare allo stadio, la De Lellis ha pubblicato un video che ha mandato in tilt tutti i suoi fan.

Ai tempi di Uomini e Donne uscì insieme a Andrea Damante, con cui poi furono definiti come coppia. Bene, ora il rapporto potrebbe essere finito. Infatti, nella didascalia del video, la De Lellis ha scritto “This song”, quasi a definire una rottura. La canzone che si sente nel video è Stay di Rihanna e Mikky Ekko. Giulia si è emozionata in auto proprio riascoltandola, inserendo anche due cuori spezzati.

Cosa dice Gossipetv

Ecco cosa hanno raccolto i colleghi di Gossipetv: “Com’è noto De Lellis e Damante hanno formato una delle coppie più amate di sempre di UeD, se non la più amata. Oggi i due sono impegnati in altre relazioni. Mentre Giulia ha ritrovato il sorriso con Carlo Beretta, Andrea è fidanzato con l’attrice Elisa Visari. Ma attenzione in queste ultime ore si parla di una presunta crisi per una di queste due coppie. Si tratta di quella composta dall’ex corteggiatrice e l’ereditiere dell’azienda Beretta.