La decisione del Chelsea lascia in sospeso il futuro di Lukaku

La Juventus ha sondato il terreno per un possibile prestito di Romelu Lukaku, ma il Chelsea ha altre idee, secondo quanto emerso di recente

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora una volta in bilico dopo che le trattative per il suo prossimo trasferimento sono arrivate a un punto morto, come era già successo in precedenza quando il Chelsea stava negoziando con l’Inter. L’impasse è stata superata e i due club sembravano fare buoni progressi, finché non è stato rivelato che il belga era stato in trattativa anche con gli odiati rivali torinesi dei Nerrazzuri. L’Inter è uscita dalla trattativa e la Juventus sembra rimanere l’unica destinazione possibile per Lukaku.

Facilitare la sua partenza è però più facile a dirsi che a farsi. I bianconeri sono stati appena banditi dalla UEFA Conference League e colpiti da una pesante multa, aggravando i problemi finanziari del club, che avevano già subito un duro colpo a causa della mancanza della Champions League.

Problemi all’orizzonte

Come se non bastasse, la prima tessera del domino del mercato europeo degli attaccanti non è ancora caduta: la potenziale partenza di Dusan Vlahovic non si è ancora concretizzata. Il giocatore potrebbe portare nelle casse della Juventus fino a 80 milioni di euro, ma il PSG, il club che più di tutti è stato collegato a lui, sta ancora cercando di dirottare l’affare Rasmus Hojlund del Manchester United. Questo lascia Lukaku in una posizione precaria. La Juventus potrebbe dunque rimanere con un palmo di naso, mantenendo in rosa Dusan Vlahovic e non prendendo Lukaku.