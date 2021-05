La dichiarazione di Arisa sul suo fidanzato Andrea Di Carlo: ”Prima di era era fidanzato con un ragazzo”

Arisa è stata intervistata dal settimanale, ”Diva e Donna”. Ha rilasciato una dichiarazione molto importante circa il suo attuale fidanzato Andrea Di Carlo. Scopriamo cos’ha rivelato.

ARISA E ANDREA DI CARLO – Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme dopo un periodo di pausa. Inizialmente avevano fissato le nozze per il prossimo 2 settembre, ma Di Carlo aveva dichiarato la sua intenzione di tornare sui suoi passi. I due adesso sono di nuovo insieme. Arisa ha però dichiarato che il suo fidanzato prima di lei stava con un uomo: “La cosa non mi ha fatto paura”.

LA DICHIARAZIONE DI ARISA SU ANDREA DI CARLO – Arisa ha dunque dichiarato che Andrea Di Carlo ha confessato che prima di lei era fidanzato con un ragazzo. Queste sono state le sue parole al riguardo: “Quando l’ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”. “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura”.

Arisa dunque non ha mai avuto dubbi: “Quando parliamo di sessualità siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento che fai? Ti tiri indietro?”. Lei ha dunque continuato con lui, nonostante tutti i pregiudizi che ci fossero anche da parte dei suoi amici.

”I dubbi li avevano gli stessi amici per i quali avevo manifestato in piazza per i diritti LGBT.’‘ Ha confessato Arisa. ”Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi”.