La differenza tra un bonus con deposito e un bonus gratuito, i vantaggi e gli svantaggi

Con migliaia di casinò online in tutto il mondo, diversi offrono codici bonus senza deposito per renderli unici. Inoltre forniscono un modo semplice per i giocatori di avere la possibilità di giocare con denaro reale senza dover effettuare un deposito iniziale. I bonus hanno tuttavia dei requisiti di scommessa rigorosi e sono relativamente piccoli ma possono comunque fare una grande differenza. A tale proposito vediamo qual è la differenza tra un bonus con deposito e uno gratuito, e i vantaggi e gli svantaggi di ognuno.

Le due tipologie di bonus dei casinò online

I casinò online hanno dei codici bonus che vengono offerti ai giocatori. I bonus senza deposito sono riservati ai nuovi iscritti e non richiedono di effettuare un deposito iniziale.

Questo è sicuramente un ottimo modo per provare i giochi senza spendere dei soldi veri. I codici bonus senza deposito sono tuttavia piccoli e leggermente diversi da quelli di benvenuto. Premesso ciò, va altresì aggiunto che esistono diversi tipi di codici bonus senza deposito.

Alcuni sono chiamati bonus di giri gratuiti in cui i giocatori ricevono un numero di giri gratuiti per un certo periodo di tempo, ma possono mantenere le vincite come nel caso di Mr Green che offre un Bonus di benvenuto di max 600 € sui primi 5 depositi.

I giocatori già iscritti da un pò di tempo possono tra l’altro anch’essi ottenere dei codici bonus senza deposito quando indirizzano con successo un amico al sito web.

I pro e i contro dei bonus con deposito

I bonus di deposito vengono offerti in anticipo prima di giocare e di solito sono presenti in tutti i casinò online. L’offerta tra l’altro e molto più grande per i cosiddetti Real bonus senza deposito con cui è possibile guadagnare centinaia di dollari.

Lo svantaggio è tuttavia legato al fatto che questi tipi di bonus vengono erogati solo dopo che un giocatore ha effettuato un buon numero di depositi con denaro reale.

I pro e i contro dei bonus gratuiti

I codici bonus senza deposito quindi gratuiti, non richiedono alcun contributo da parte dei giocatori e sono molto apprezzati da questi ultimi in quanto li aiutano a capire come funzionano i giochi senza investire denaro reale.

Lo svantaggio è che sono piccoli e la maggior parte non supera le centinaia. Non tutti i casinò online offrono tra l’altro dei bonus senza deposito, quindi bisogna cercarli minuziosamente online nel vasto panorama del gioco d’azzardo.

Sempre in riferimento a questa tipologia di bonus va altresì aggiunto che alcuni casinò online di solito li offrono soltanto per specifiche slot machine quindi con una serie di paletti molto significativi.

A margine va detto se si intende giocare sul sicuro, con questa tipologia di casinò online basta semplicemente raccogliere i suddetti codici bonus gratuiti e partire subito, in modo da testare la slot scelta e leggendo poi attentamente i termini e le condizioni prima di aprire un account con del denaro vero.