La D’Urso zittisce un ospite, ecco cosa c’è dietro

La D’Urso zittisce un ospite in diretta tv a Pomeriggio Cinque, ecco cosa è successo

I rapporti tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi pare non siano mai stati così gioiosi. Sembrerebbe che in passato ci sia stata una rottura tra le due parti, con la D’Urso e la De Filippi che non si vedrebbero di buon occhio per motivi sconosciuti al pubblico. Barbara, un tempo, era spesso ospite nei programmi della collega ma improvvisamente il tutto è terminato.

Di recente sarebbe arrivato un possibile indizio sul fatto che tra le due non corra buone sangue e arriverebbe da una recente puntata di Pomeriggio 5. La puntata risale al 22 febbraio e nel programma della D’Urso, in onda sulle reti Mediaset, si parlava del flirt tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo. L’ex conduttore della trasmissione Bim Bum Bam ora accusa la donna di essere uscita con lui per poi baciarlo ad occhio di paparazzi soltanto per una ragione di popolarità e per far parlare di sé.

Cosa è successo

Nel bel mezzo dell’intervista, Bellavia ha dichiarato che Sheila avrebbe fatto di tutto per entrare nel mondo dello spettacolo. Tra le varie cose, anche un’audizione ai provini di Temptation Island. Subito dopo aver nominato il reality, che è prodotto proprio dalla De Filippi, ecco che la D’Urso si irrita ricordandogli che nel suo salottino “non si parla di altri programmi televisivi, grazie”. Insomma, un rimprovero assai strano. Il video dello stop dato da Barbara D’Urso, ha subito iniziato a rimbalzare sui social tra i fan delle due.