Pechino 2022: la Norvegia in testa al medagliere, Italia tredicesima

L’edizione dei giochi olimpici invernali Beijing 2022 si è conclusa domenica 20 Febbraio 2022 alle ore 13:00 italiane con la cerimonia di chiusura. L’ultima gara si è svolta nello stesso giorno, alle ore 05:10 italiane, con la finale per l’oro di Hockey su Ghiaccio uomini tra ROC (comitato olimpico russo) e Finlandia, vinta da questi ultimi.

Il medagliere dei giochi olimpici di Pechino 2022 vede guidare la classifica dalla fredda Norvegia con un totale di 37 medaglie conquistate (16 d’oro, 8 d’argento e 13 di bronzo), a seguire la Germania con un bottino di 27 medaglie (12 d’oro, 10 d’argento e 5 di bronzo) e sul gradino più basso del podio, la Cina con un tesoretto da 15 medaglie (9 di oro, 4 d’argento e 2 di bronzo).

L’Italia si vede fuori dalla top ten a causa delle poche medaglie d’oro raggiunte e si posiziona al tredicesimo posto di questa particolare classifica. Gli atleti italiani sono riusciti a vincere ben 17 medaglie (2 d’oro, 7 d’argento e 8 di bronzo). Superato il numero di medaglie totalizzate nella precedente olimpiade invernale, quella di Pyeongchang 2018, durante la quale gli italiani in gara hanno agguantato 10 podi. Lontano di poco, invece, il record azzurro di 20 podi nell’edizione Lillehammer ’94.

Menzione particolare per l’italiana Arianna Fontana che detiene il record per aver guadagnato di più in questa edizione delle olimpiadi, ben 360.000 euro. La campionissima dello short track ha guadagnato 180.000 euro per l’oro vinto nei 500 metri, 90.00 euro per l’argento nella disciplina dei 1500 metri e 90.000 per l’argento nella staffetta mista.

Infine da sottolineare le imprese di Amos Mosaner e Stefania Costantini per la prima storica medaglia italiana nel Curling, e dell’incrollabile Stefania Goggia che porta a casa una medaglia d’argento dopo soltanto 23 giorni da un infortunio che avrebbe fermato chiunque. Ora occhi puntati all’edizione dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026.