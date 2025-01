La fine delle auto a metano: a novembre 2024 nessun’auto immatricolata

Si è giunti alla fine di una vera e propria era: per la prima volta nella storia, nessun veicolo a metano è stato immatricolato in Italia. Ciò è avvenuto lo scorso novembre, con uno 0 sulla casella delle auto dotate di tale impianto e targate nella Penisola. Lo specifica direttamente l’Unrae. Ad oggi, sempre secondo i dati, in Italia circolano circa 950 mila vetture a metano, rappresentanti il 2% circa del totale del parco automobilistico tricolore.

Si tratta di una conseguenza della normativa UE approvata il 28 marzo scorso, che ha sancito lo stop alle vetture a metano, benzina, diesel e GPL a partire dal 2035. Inoltre, incide in modo netto anche il trend crescente delle auto elettriche, sempre più diffuse anche presso le strade del Belpaese.

Le conseguenze della transizione

La transizione avrà ovviamente un impatto sia sul mercato dei consumatori, sia sull’industria automobilistica in generale. Caleranno i distributori di metano, mentre saliranno ancor di più le vendite delle auto elettriche. Le auto con impianto a metano, invece, hanno già subito un forte contraccolpo per via delle politiche di alcune case automobilistiche note, come Fiat e Lancia (gruppo Stellantis). Arrivati a questo punto, i possessori di un’auto a metano dovrebbero iniziare a valutarne la vendita o la rottamazione, per passare – appunto – ad un veicolo elettrico.

La soluzione del noleggio a lungo termine

Prendendo atto che gli impianti a metano ormai rappresentano il passato, emerge l’esigenza di cambiare le proprie strategie su quattro ruote. Purtroppo, non tutti hanno la possibilità di abbandonare con facilità le vecchie motorizzazioni, dato che l’acquisto di un veicolo di nuova generazione ha i suoi costi. C’è una soluzione intelligente: per i privati il noleggio a lungo termine può rappresentare l’opzione perfetta per cambiare auto senza dover affrontare una spesa esorbitante, e senza ulteriori complicazioni. Questa modalità, infatti, permette di evitare l’acquisto della vettura e la sua conseguente svalutazione economica nonchè di accedere ad un contratto di noleggio che include l’assicurazione, la manutenzione e il soccorso stradale.

Le prospettive future della mobilità sostenibile

Con l’evoluzione delle tecnologie automobilistiche, si aprono infinite opportunità per la mobilità sostenibile. L’adozione e la diffusione dei veicoli elettrici rappresentano un passo cruciale verso la riduzione delle emissioni nocive e l’abbattimento della dipendenza dai combustibili fossili. Il tutto nell’ottica di raggiungere l’obiettivo “carbon free” entro il 2050.

Oggi i veicoli ibridi ed elettrici rappresentano ormai la quotidianità, sebbene l’Italia sia giunta in ritardo a questa rivoluzione. E ovviamente, più si andrà avanti più il piatto della bilancia penderà verso le nuove motorizzazioni, abbandonando le vecchie, come sta già accadendo con le auto a metano. I veicoli puramente elettrici, poi, hanno dei notevoli vantaggi anche in termini di consumi e di manutenzione.

In secondo luogo, è bene sottolineare anche gli enormi passi in avanti mossi nel settore delle batterie, oggi sempre più performanti e a lunga durata. Se si unisce anche la già citata modalità del noleggio a lungo termine, è facile intuire le grandi potenzialità delle vetture elettriche in termini di risparmio economico. E naturalmente si muove un passo decisivo nei confronti dell’ambiente e del pianeta.