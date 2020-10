La Fiorentina ha bloccato Callejón: pronto un biennale per lo spagnolo

Uno dei tormentoni del calciomercato in uscita della scorsa stagione in casa Napoli è stato quello del futuro di José María Callejón, il cui futuro pare ormai essere in dirittura di definizione. Dopo aver lasciato il Napoli per scadenza di contratto, lo spagnolo è pronto a rivestire un’altra maglia di Serie a.

Si era discusso di un suo probabile ritorno a Castel Volturno, ma quest’evenienza è stata solo una speranza di alcuni tifosi, visto che non è stato possibile ricucire lo strappo con il Presidente de Laureniis specialmente per quello che riguarda la durata del nuovo contratto.

Successivamente, si era parlato del Benevento, ma i giallorossi campani non possono permettersi il suo ingaggio. Anche la Lazio si era interessata all’ex blancos per cerca di inserire più qualità alla propria rosa e dare una freccia in più per l’arco di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha praticamente raggiunto un accordo con l’ex Real Madrid sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Callejón andrebbe a guadagnare 2.5 milioni di euro a stagione con la possibilità di incrementare con qualche bonus.

La situazione di questa trattativa è strettamente legata a quella che sussiste tra la Juventus e Federico Chiesa. I bianconeri vogliono rinforzarsi con il gioiellino viola e perciò la dirigenza toscana avrebbe già bloccato l’ex Napoli per avere già il sostituto.