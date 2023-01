La Fiorentina vicina a Brekalo, superato il Napoli

Mentre il Napoli sta preparando la prossima partita di campionato che avverrà domenica sera, alle 20:45 al San Paolo, contro la Roma, la dirigenza partenopea pensa al mercato. Il ds Cristiano Giuntoli aveva sondato il terreno per l’esterno alto Josip Brekalo. Il calciatore croato sarebbe stato un perfetto sostituto per Kvicha Kvaratskhelia. Con il suo arrivo sarebbe partito probabilmente Alessio Zerbin.

Ma questa trattativa sembra essere difficile in quanto un altro club di Serie A ha già messo le mani sull’ex Torino. L’ala sinistra che ora milita nel Wolfsburg non ha avuto un buon minutaggio in questa prima parte di stagione ed ecco allora che varie squadre si sono piombate su di lui. Però sembra aver bruciato la concorrenza la Fiorentina di Commisso.

Secondo quanto ha scritto il giornalista sportivo Valter De Maggio, i viola avrebbero già messo le mani su Josip Brekalo. Ecco l’intervista di De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Napoli: “Sembra essere sfumata totalmente l’operazione Brekalo dal Wolfsburg, prima di tutti c’è la Fiorentina e si parla di un contratto firmato tre giorni fa.”

Oggi l’ha confermato anche Sky Sport che la Fiorentina ha chiuso per l’arrivo di Brekalo. Nonostante il pressing di tante squadre, anche di Serie A, il classe ’98 approderà a Firenze per essere a disposizione di Vincenzo Italiano quanto prima. Da capire quando potrà essere schierato dal tecnico viola, ma adesso gli indugi sono rotti: Brekalo è veramente ad un passo dal firmare con la Fiorentina.

E così per il Napoli è sfumato il colpo. Il croato ha scelto la Toscana e sarà pronto a fare di tutto per conquistare una maglia da titolare con la viola. Zerbin, a questo punto, dovrebbe restare al Napoli ed avrà un ruolo marginale nel team allenato da Luciano Spalletti. In questi ultimi giorni vedremo cosa regalerà il mercato alle squadre di Serie A.