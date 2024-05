La formazione del nuovo Napoli di Conte: 8 nuovi arrivi e due cessioni extra-lusso (anche Lobotka?)

Antonio Conte prepara la rivoluzione all’interno della SSC Napoli. Molti saranno i calciatori che diranno addio ed altrettanti quelli che arriveranno al loro posto. Ci sarà un cambio di formazione, con l’ex Inter e Juventus che ha in mente di improntare la squadra sul suo classico 3-4-3.

Sulla trasmissione televisiva Tele A, è stato prospettato il Napoli del nuovo mister, un 3-4-2-1 con i nuovi acquisti e l’addio un pezzo importante del centrocampo: Stanislav Lobotka.

In porta potrebbe esserci l’addio di Meret, con Elia Caprile pronto a ritornare dal prestito all’Empoli per difendere la retroguardia azzurra. In difesa potrebbe esserci un doppio acquisto: Hermoso, il quale arriverebbe a costo zero e Alessandro Buongiorno, valutato circa 40 milioni di euro. A centrocampo, invece, probabili tre acquisti con un budget da 50-60 milioni di euro: Dorgu: Bellanova ed Ederson. In attacco, invece, un doppio investimento, con la coppia Chiesa-Lukaku ad accompagnare Kvara. Per sistemare il reparto offensivo, servirebbero almeno 50 milioni, con Lukaku che potrebbe anche arrivare in prestito e Chiesa in uno scambio.

LA NUOVA FORMAZIONE DEL NAPOLI DI CONTE: 8 NUOVI ARRIVI E ADDIO PER LOBOTKA ED OSIMHEN

Questa la probabile formazione con Antonio Conte: Caprile, Rrhamani, Buongiorno, Hermoso, Dorgu, Bellanova, Anguissa, Ederson, Chiesa, Kvara, Lukaku.