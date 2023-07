La formula che porterebbe Franck Kessie alla Juventus

Arrivato la scorsa estate come free agent dal Milan, il futuro di Franck Kessie al Barcellona è complicato. Senza molto spazio nelle file blaugrana, Xavi sta valutando la partenza dell’ivoriano, uno degli obiettivi della Juventus di Cristiano Giuntoli

“È stata una stagione molto positiva. Sono molto contento di aver vinto i miei primi due trofei nel mio primo anno con questi colori. È sicuramente un ottimo punto di partenza per continuare a migliorare nella prossima stagione, quindi ora mi riposerò un po’ e tornerò più carico che mai“. Franck Kessie si è congedato così dalla sua prima stagione come giocatore dell’FC Barcelona, dopo aver giocato un ruolo importante nella conquista dei titoli della Liga e della Supercoppa di Spagna.

Ma la concorrenza a centrocampo è infernale. Se già la scorsa stagione l’africano ha avuto pochi minuti, essendo il quinto giocatore della rotazione, senza raggiungere i 2000 minuti giocati, il secondo peggior record della sua carriera. Con il Barça che ha bisogno di entrate, la partenza di Kessie sembra fondamentale dal punto di vista economico. Nell’agenda del calcio arabo, la Juventus sta tenendo d’occhio la situazione dell’africano nella capitale catalana.

La possibile formula

Da sempre desiderio del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, fin dai tempi del Napoli, la Juventus ha trovato una formula per acquisire le prestazioni di Kessie. Secondo quanto riportato da Di Marzio, la Vecchia Signora farà nuovamente un’offerta per il giocatore della Costa d’Avorio, ex Milan e Atalanta.

La Juventus sta valutando un trasferimento in prestito con opzione di acquisto di Franck Kessie, che è ancora in dubbio sul suo futuro. Per avere accesso al centrocampista, la Juve dovrà prima liberare alcuni dei suoi scarti a centrocampo, come Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie.