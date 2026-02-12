La Gazzetta dello Sport preannuncia un’importante novità su Vergara

Dopo le ottime prestazioni dell’ultimo mese, la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna lancia una possibile indiscrezione su Antonio Vergara: il talento del Napoli potrebbe rientrare tra i convocati di Rino Gattuso per i playoff di fine marzo, decisivi per alimentare il sogno Mondiale negli Stati Uniti. La Rosea sottolinea che il commissario tecnico sta osservando con grande attenzione l’ultima rivelazione del campionato.

Gattuso, in vista di sfide che si preannunciano dure e ad altissima tensione, sembra orientato a puntare su giocatori di esperienza, capaci di reggere la pressione e mantenere lucidità nei momenti chiave. Nei playoff, dove ogni errore può risultare fatale, il ct vorrebbe affidarsi a calciatori temprati, evitando scelte dettate dall’entusiasmo per una singola prestazione brillante.

Tuttavia, ignorare il momento di forma di Vergara sarebbe, secondo il quotidiano, un errore. Le sue qualità e il suo impatto nelle ultime settimane lo rendono un profilo difficile da trascurare. Gattuso starebbe valutando seriamente la possibilità di inserirlo nella lista dei convocati, riconoscendone il talento e la capacità di incidere.

Dal punto di vista tattico, l’inserimento di Vergara non appare immediato nel 3-5-2 che il ct avrebbe in mente per gli spareggi. Si tratta di un giocatore atipico, non facilmente incasellabile in uno schema rigido, una figura che in passato sarebbe stata definita “senza ruolo”.

Proprio questa sua natura ibrida potrebbe però trasformarsi in un’arma preziosa. In un match bloccato, Vergara potrebbe rappresentare l’uomo capace di cambiare ritmo e creare scompiglio nell’ultima mezz’ora, offrendo imprevedibilità e fantasia contro difese ormai stanche.