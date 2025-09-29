La Gazzetta prende di mira Conte: “Due idee non sono state buone”

All’indomani della sfida con il Milan, persa dal Napoli, Antonio Conte si è ritrovato criticato e anche aspramente dalla Gazzetta dello sport. I colleghi giornalisti, infatti, hanno giudicato due sue idee fin troppo poco buone

Decisioni non positive

È una sconfitta, quella con il Milan, che scuote l’intero ambiente Napoli. Una partita persa e tre punti persi ingenuamente, che fanno suonare un fortissimo campanello d’allarme dalle parti di Castelvolturno.

Il Napoli deve rialzarsi, specialmente se vuole ripetere la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. La sconfitta con il Milan lancia i partenopei nello sconforto, con i rossoneri che hanno giocato benissimo e tenuto a bada i campioni d’Italia. Il Napoli è sembrato fin troppo fuori dai giochi in larghi momenti della partita, con alcune critiche piovute all’indomani della sfida di San Siro nei confronti di Antonio Conte.

La Gazzetta critica il tecnico salentino

Qui di seguito quanto detto dai colleghi della Gazzetta dello sport, che hanno criticato aspramente il tecnico salentino:

“La discussa uscita di Conte sul mercato “non così importante” forse era un tentativo di scuotere un Napoli che intuiva scarico o troppo sicuro di sé. Infatti lo è stato nel primo tempo. Ma anche il tecnico ha le sue colpe. Preservare Beukema per la Champions non è parsa una buona idea. In una difesa ciò disastrata dall’emergenza, in uno scontro diretto, servivano tutte le certezze possibili. Infatti il debuttante Marianucci è stato decisivo in negativo. Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan e, in superioritä, ha tardato a cambiare assetto per l’assedio. Cadere a San Siro ci sta. La sconfitta ritrovata potrebbe aiutarlo a riempire di nuova fame la pancia dei suoi campioni”.