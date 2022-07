La Gazzetta scrive sul confronto De Laurentis-Spalletti

Dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, a Dimaro si respira un’aria più tesa. Aurelio De Laurentis, dopo essere stato a Los Angeles, è arrivato al ritiro della sua squadra per portare una ventata di ottimismo. Negli ultimi giorni c’è stato anche un confronto con il mister Luciano Spalletti per capire come muoversi sul mercato per creare una squadra ancora una volta competitiva.

Ecco cosa ha scritto la Gazzetta a riguardo: “Quando ieri mattina il sole ha fatto capolino nella valle omonima, Aurelio De Laurentis e Luciano Spalletti hanno avuto un intenso faccia a faccia per ridisegnare il Napoli del futuro, ormai privo dei totem dell’ultimo decennio: da Insigne a Mertens e Koulibaly, tutti partiti”.

Il presidente era arrivato nella tarda serata di giovedì e alla fine si era incontrato soltanto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, perché Spalletti era stanco e così ha rimandato a ieri mattina il confronto. Il mister ha chiesto almeno tre acquisti importanti: un portiere, un centrale difensivo e un attaccante.

I nomi più gettonati sono tre: Keylor Navas, Kim Min-Jae e Paulo Dybala. Per il portiere del PSG si cerca un accordo per un prestito secco, con una parte dello stipendio pagato dai parigini. Per il difensore sudcoreano del Fenerbahce si tratta per l’acquisto su una base di 15 milioni di euro, mentre il sogno attualmente resta lo svincolato ex-Juventus Paulo Dybala che è fortemente voluto anche da Roma e Inter.

La squadra con questi giocatori e con qualche altro piccolo accorgimento resterebbe competitiva per lottare sui tre fronti: Serie A, Coppa Italia e Uefa Champions League. Ma ora è il momento di stringere per portare a Napoli questi giocatori, ma sopratutto è indispensabile, ora, riuscire a trattenere giocatori come Fabian Ruiz, Zielinski e Politano.