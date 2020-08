La Juve elogia il Bayern per la vittoria della Champions, i tifosi: “Complimenti per aver ceduto Coman”

Il Bayern Monaco conquista la sua sesta Champions League grazie alla vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé. Decisiva una rete nel secondo tempo di Kingsley Coman, ex attaccante della Juventus.

Al termine della sfida proprio il club bianconero, tramite il proprio profilo Twitter, si è complimentato con i tedeschi: “Congratulazioni al @FCBayern per la vittoria della @ChampionsLeague”.

Messaggio che ha attirato numerosi commenti, talvolta ironici altri meno, da parte dei tifosi, che hanno rimproverato alla Juve la cessione prematura dell’attaccante, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2014-2015 prima di essere ceduto per fare plusvalenza a 28 milioni di euro.

I tifosi si sono scatenati con commenti del tipo “Congratulazioni a voi per aver venduto il match winner” o “per aver dato via Coman mi viene da piangere” e “Grazie ad Allegri che non lo apprezzava”. Coman, invece, al termine della gara ha ricordato l’importanza dell’esperienza in bianconero:

“Serata straordinaria, specialmente per me che ho segnato questo gol. Complimenti al Psg per la gran finale disputata. Un po’ dispiace per loro, ho ancora amici a Parigi, ma questa era la finale ed è andata così. Il nostro segreto? L’allenatore Flick, ci ha dato serenità e fiducia, ci ha dato il gioco giusto, è stato molto bravo. La Serie A? Un gran campionato dove ho imparato tanto, il giocatore che sono oggi è anche merito dell’esperienza alla Juve”.