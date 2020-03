La Juve punta Kaio Jorge. Il presidente del Santos conferma: “Stiamo parlando con i bianconeri”

La Juventus è molto attenta ai talenti del panorama internazionale, il direttore sportivo Paratici negli ultimi tempi sta guardando al Brasile e ha messo gli occhi su Kaio Jorge, stella verdeoro classe 2002′ in forza al Santos.

PREDESTINATO – Kaio Jorge per molti in patria è l’erede di Neymar anche se è una prima punta. Che abbia tutto del predestinato lo dimostra l’età in cui ha fatto il suo esordio con il Santos: 16 anni, 8 mesi e 6 giorni, diventando il sesto più giovane debuttante nella storia del club brasiliano. Dotato di una grandissima tecnica, Kaio Jorge è molto abile anche nel colpo di testa, nonostante non sia altissimo (176cm).

CONFERMA – La Juventus lo segue da tempo e a confermare le voci di mercato ci ha pensato direttamente Josè Carlos Perez, presidente del Santos, intervistato da “Calciomercato.com”.

Ecco le parole:

“In Brasile dobbiamo mettere clausole alte per proteggerci dall’aggressività dei grandi club europei, è un modo per obbligarli a parlare con noi. Quando la Juventus ha chiesto informazioni ho risposto che la clausola è 75 milioni di euro, ma che siamo disposti a trattare. Ne parlavamo su una base di 30 milioni, ma anche con altre due società italiane e una francese i cui nomi però non sono ancora usciti e quindi non li faccio”.