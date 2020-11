La Juve su De Paul: l’argentino obiettivo per gennaio, l’Udinese chiede 35 milioni

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus in vista del prossimo gennaio c’è Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese e della nazionale argentina. Dopo un lungo percorso con i friulani il numero dieci è pronto al grande salto in una big e la Juve rappresenterebbe un’occasione da cogliere al volo.

La trattativa con l’Udinese non sarà semplicissima, non tanto per volontà del club di Pozzo, pronto ad assecondare il giocatore qualora chiedesse di andar via, ma per la folta concorrenza.

Oltre alla Juve, infatti, sulle tracce di De Paul ci sono Inter e Fiorentina, intenzionate a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri.

Stando però a quanto riporta stamani “Fiorentinanews.com“, i bianconeri sarebbero pronti a tentare l’assalto al giocatore già a gennaio per di battere la concorrenza degli altri club di A.

La Juve per portare a casa l’argentino dovrà assecondare le richieste dell’Udinese, che per cedere il centrocampista chiede circa 35 milioni di euro.