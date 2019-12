La Juve subisce troppi gol

La Juventus, in campionato, subisce troppe reti rispetto alle stagioni passate. La Juventus, negli ultimi 8 campionati di Serie A, è sempre stata la miglior difesa del torneo. I gol subiti sono un dato da non sottovalutare in Italia perché spesso la difesa più solida finisce in testa al campionato. Ma quest’anno qualcosa è cambiato: in 15 partite la Juventus ha subito 15 reti. Un dato preoccupante se paragonato alle stagioni passate.

La difesa della Juve nelle scorse stagioni

Massimiliano Allegri, alla sua prima stagione in bianconero, vinse il campionato e la sua Juve, dopo 15 giornate subì solamente 6 reti, meno della metà di quest’anno. Ma la solidità difensiva del club di Torino sotto la gestione di Allegri non riguarda solo la prima stagione perché anche nella scorsa, l’ultima per il tecnico toscano, i bianconeri nelle prime 15 subirono 8 gol.

La difesa della Juve di Sarri, invece, è paragonabile a quella della stagione 2010-2011, quando la squadra di Del Neri si posizionò settima in classifica. E questo non è l’unico dato che allarma i bianconeri perché la differenza reti di +11 di quest’anno è la stessa che la Juve registrò nella stagione 2015/2016 dove la squadra di Allegri dopo 15 giornate si trovava in quinta posizione. Ma nonostante ciò, quella Juve alla fine conquistò il campionato collezionando 25 vittorie in 26 partite.

L’infortunio di Chiellini, il giocatore più attento del reparto arretrato dei bianconeri, ha influito molto sulla qualità della difesa e il talentuoso, ma ancora giovane, De Light ha avuto qualche difficoltà nelle sue prime partite.

Ma il problema non riguarda solo i centrali perché anche sulle fasce la Juve soffre e non poco: a sinistra, il brasiliano Alex Sandro è incostante nelle prestazioni, mentre a destra Danilo non ha ancora convinto appieno e Cuadrado, adattato a terzino, spesso commette degli errori banali. Il mercato di gennaio potrebbe essere utile per rinforzare il reparto difensivo della Juventus, mentre sarà compito di Sarri lavorare sulla rosa attuale e in particolare sulla mentalità dei bianconeri che a volte peccano di presunzione.