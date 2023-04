La Juventus accelera per il rinnovo di Di Maria

Il giocatore argentino ha serie possibilità di rimanere alla Vecchia Signora almeno fino al 2024

Angel Di Maria è uno dei tanti giocatori in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, un anno dopo il suo arrivo dal Paris Saint-Germain, e da tempo c’è incertezza sulla decisione dell’argentino per la prossima stagione, cosa che lo stesso centrocampista si è incaricato di chiarire in prima persona, essendo più che mai vicino al prolungamento del contratto con la Vecchia Signora.

Secondo le ultime notizie provenienti dall’Italia, il “Fideo” avrebbe preso la decisione di rinnovare il suo contratto con i bianconeri nonostante l’alta probabilità di non giocare nelle competizioni europee la prossima stagione, cosa che non avrebbe giocato a sfavore della decisione del giocatore dell’Albiceleste, che punta a continuare a giocare in Serie A invece di tornare nel campionato argentino, dove il Rosario Central sognava il suo ritorno.

Tutto nelle mani del giocatore

Nonostante la buona reputazione che Angel Di Maria continua ad avere tra diverse squadre in Europa, la verità è che Di Maria sta cercando di rimanere con i bianconeri, lasciando da parte il già citato ritorno in Sud America, dovendo vedere se finalmente raggiunge il suo obiettivo di prolungare il suo contratto con la squadra italiana, con cui ha giocato un totale di 1.299 minuti in 28 partite ufficiali in questa stagione, in cui ha segnato otto gol e sette assist. Un ottimo contributo che sta facendo volare, almeno in Europa, la Juventus che ora punta a qualificarsi alla Champions League.