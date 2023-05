La Juventus apre all’addio di Paul Pogba

Dopo il recente ultimo infortunio, sembra esserci aria di addio per Pogba. Il calciatore potrebbe salutare seriamente in estate. Sono in corso valutazioni in casa bianconera

Paul Pogba è stato l’acquisto di punta della Juventus la scorsa estate: il centrocampista francese si è unito alla Vecchia Signora a costo zero dopo aver terminato il suo contratto con il Manchester United. Questa seconda avventura, però, non è andata come ci si aspettava dallo Juventus Stadium, visto che i continui infortuni hanno tenuto il giocatore fuori dal campo di gioco per diverse settimane.

Aggiungendo ora un nuovo infortunio muscolare dopo essere ricomparso a distanza di diversi mesi, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei bianconeri, che stanno già valutando la possibilità di trovare una destinazione per la sua partenza nella stagione 2023/2024.

Situazione delicata per Pogba

L’uscita di Pogba dallo Juventus Stadium è aperta, visto che sia Allegri che la società stessa sarebbero molto scontenti del francese, e ora resta da vedere se il giocatore francese avrà un’altra possibilità alla Vecchia Signora, o se dovrà cercare una nuova squadra dove sentirsi di nuovo un calciatore.

A parlare della situazione sul suo ultimo infortunio anche la sua agente, Rafaela Pimenta, che ha detto: “Pogba ancora ko? Sono cose che accadono, è successo ieri ma fortunatamente non è niente di grave e Paul si sta riprendendo“. La paura della Juventus sembra quella di ritrovarsi un giocatore che possa non offrire alcuna garanzia, considerando anche che in questa stagione ha giocato poco e nulla.