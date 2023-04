La Juventus apre clamorosamente alla cessione di Vlahovic

Già oggetto di numerose voci di mercato lo scorso gennaio, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic potrebbe fare le valigie e lasciare la Juventus a fine stagione. La Vecchia Signora non chiude la porta a una sua uscita la prossima estate

La Juventus potrebbe subire un importante lifting nella prossima finestra di trasferimenti estivi. I bianconeri hanno enormi difficoltà a competere nella prossima edizione della Champions League, una situazione che li lascerà senza una quantità significativa di denaro che dovranno trovare in qualche modo.

In questa situazione, i vertici della Vecchia Signora hanno ben chiara la necessità di chiudere un’uscita importante che potrebbe lasciare nelle casse una cifra significativa. E al momento tutti gli occhi sono puntati sullo stesso giocatore. Nello specifico, si tratta dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per poco più di 80 milioni di euro.

La Juventus apre le porte all’addio di Dusan Vlahovic

Protagonista di una stagione complicata in cui è stato accompagnato da un buon numero di problemi fisici e non ha potuto mostrare la sua versione migliore (11 gol, 4 assist in 31 partite), già lo scorso gennaio si era ipotizzata la possibilità di un cambio di scenario per il balcanico a causa dell’interesse di diverse squadre come il Bayern Monaco o il Manchester United, anche se questa possibilità non si è concretizzata.

Offerto al Real Madrid per il futuro, la prima pagina de La Gazzetta dello Sport riporta che la Juventus sta valutando un futuro senza Dusan Vlahovic e potrebbe addirittura aprire le porte alla sua partenza dopo la fine della stagione. Dovremo quindi essere molto attenti per sapere quale sarà il futuro dell’attaccante.