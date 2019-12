La Juventus attende l’offerta del PSG per Emre Can: pronto a decollare lo scambio con Paredes

Il direttore sportivo Paratici attende la proposta per Emre Can per accelerare la trattativa. Le ultime

Tra le priorità della Juventus in vista di gennaio c’è sicuramente il mercato in uscita. Sistemata la situazione Mandzukic, i bianconeri cercheranno ora di piazzare i restanti esuberi, a partire da Emre Can.

VALIGIE PRONTE – Il centrocampista tedesco non rientra nei piani della società, Maurizio Sarri l’ha impiegato pochissimo e il giocatore non ha gradito l’esclusione dalla lista Champions prima dell’inizio dei gironi. A gennaio Emre Can vuole lasciare Torino e la Juventus cercherà di accontentarlo.

ATTESA – Stando a quanto riporta Sportmediaset, il ds Paratici attende l’offerta ufficiale del PSG, fortemente interessato al tedesco e pronto ad inserire nell’affare il cartellino di Paredes, profilo gradito a Sarri. Con l’arrivo della proposta ufficiale la trattativa potrebbe decollare in pochi giorni.