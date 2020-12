La Juventus batte la Dinamo Kiev, Chiesa super, rischio Bonucci: il difensore nel mirino dei tifosi

Serata di Champions felice per la Juventus di Andrea Pirlo, che supera la Dinamo Kiev con un netto 3-0 grazie alle reti di Chiesa, Ronaldo e Morata. Tante le note positive per il tecnico bianconero, che ha espresso la sua soddisfazione al termine della gara ai microfoni di Sky Sport:

“Non si può avere sempre la palla, si può anche soffrire per 5′, non si può avere predominio per 90′ ma sono soddisfatto dell’approccio dei ragazzi che hanno saputo gestire il vantaggio.

Critiche? Sono giovane e so che devo migliorare come i miei giocatori, ma vado avanti col mio lavoro. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per giocarle, ogni gara è importante anche per la crescita della squadra, ora penseremo al derby e poi al Barcellona, la gara con la Dinamo doveva essere un segnale positivo che serviva a noi”.

Tra i migliori in campo Federico Chiesa, che trova il primo gol in bianconero e fornisce l’assist per il 3-0 di Morata. Ottima anche la prestazione del centravanti spagnolo e del solito Ronaldo, che con la rete di ieri raggiunge quota 750 gol in carriera.

Tra i peggiori invece Ramsey e Bonucci, con quest’ultimo che ha rischiato di causare un rigore che avrebbe messo in difficoltà i bianconeri. Per sua fortuna l’arbitro Frappart non ha fischiato e il Var ha assecondato la sua decisione. Bonucci, a prescindere da tale episodio, è apparso spesso in difficoltà e non in condizione ed è stato preso di mira sui social da parte dei tifosi. Il difensore sarà chiamato a rifarsi nel derby e nella super sfida di martedì prossimo con il Barcellona.