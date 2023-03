La Juventus cerca il sostituto di Leandro Paredes

La dirigenza della Juventus ha già iniziato la ricerca di un nuovo centrocampista per riempire lo spazio lasciato da Leandro Paredes. I bianconeri non eserciteranno l’opzione per l’acquisto del giocatore in prestito dal PSG

Nel finale della finestra di trasferimenti estivi, la Juventus ha acquisito i servizi di Leandro Paredes. Il 28enne argentino è arrivato a Torino in prestito dal Paris Saint-Germain. Sebbene il profilo del giocatore sembrasse destinato a brillare nel calcio, la verità è che i bianconeri non sono affatto soddisfatti del suo rendimento.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ad oggi i piemontesi sono chiari: non eserciteranno l’opzione per l’acquisto del giocatore. Anzi, la dirigenza sportiva sta già lavorando all’ingaggio di un nuovo centrocampista per sostituirlo.

Due giocatori nel mirino

In questo senso, ci sono due nomi che al momento sono nell’agenda della Juventus. Si tratta di Teun Koopmeiners (25), internazionale olandese che sta dimostrando un livello notevole dal suo arrivo all’Atalanta, e Morten Hjulmand (23), danese che guida il centrocampo del Lecce.

Poiché entrambi i giocatori sono sotto contratto e hanno un ruolo decisivo nei rispettivi club, il loro eventuale arrivo allo Juventus Stadium è soggetto a una dura trattativa. E al momento, dopo la punizione ricevuta per il Caso Plusvalenze, la Juve non è proprio in una posizione di forza. Anzi, il rischio di ritrovarsi con nulla di fatto e poter ricorrere solo alla Next Gen c’è. Anche se nella seconda squadra ci sono giocatori potenzialmente forti, con la Juventus che potrebbe avere una scappatoia per non dover necessariamente acquistare.