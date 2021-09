La Juventus cercherà di tornare su Mikkel Damsgaard l’anno prossimo

Dopo il brutto inizio di campionato, la Juventus di Massimiliano Allegri pensa già alla sfida contro il Napoli della terza giornata. Dopo aver raccolto solamente un punto in due partite, i bianconeri si ritrovano a un primo scontro diretto decisivo e delicato. La sosta per le nazionali complicherà le scelte degli allenatori che non avranno a disposizione fino alla fine molte delle loro pedine principali.

Con il mercato chiuso da pochi giorni, l’unica sostituzione arrivata per la partenza di Cristiano Ronaldo è stata quella di Moise Kean: la dirigenza non è riuscita a portare a Torino pedine più appetibili come ad esempio Mauro Icardi del Paris Saint Germain.

A centrocampo è arrivato Locatelli, ma l’obiettivo era anche un altro: Mikkel Damsgaard. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il ventunenne della Sampdoria che ha fatto molto bene anche all’Europeo con la maglia della Danimarca.

Il suo nome è circolato su diversi taccuini dei direttori sportivi di Serie A. Si era riportato un interesse anche dell’Inter o del Napoli, ma nessuno è riuscito a formulare un’offerta convincente per portarselo via.

Il suo futuro, in ogni caso, dipenderà anche da questa stagione perché molti club europei lo hanno preso di mira e potrebbero avere intenzione di farsi avanti per lui l’anno prossimo. La Juventus molto probabilmente farà lo stesso per provare a rinforzare con un giocatore di sicuro talento la sua linea mediana.