La Juventus cercherà un parametro zero come Willian per giugno

Con il mercato invernale che si è chiuso con zero acquisti per la Juventus, adesso bisognerà già pensare all’estate. In realtà, è stato già messo a segno il colpo Kulusevski, ma adesso bisognerà muoversi in fretta per spiazzare la concorrenza. Paratici e la dirigenza bianconera stanno già iniziando a lavorare su qualche nome che potrebbe rinforzare la Juventus e si partirà proprio dai parametro zero. Uno dei nomi più interessanti è quello di Willian del Chelsea.

Il suo contratto scade a giugno e a partire da oggi qualsiasi club può già mettersi d’accordo con lui e con i suoi agenti per rilevarlo a parametro zero. Nella finestra di mercato appena conclusa, il Barcellona si era seriamente interessato a lui per sostituire il partente Carles Pérez che è andato alla Roma. Alla fine, però, i blaugrana sono rimasti a secco visto che il Chelsea ha rifiutato anche un’offerta catalana per averlo da subito.

Il profilo di Willian si inserirebbe perfettamente negli schemi bianconeri, e sarebbe il sostituto naturale di Bernardeschi, che già a gennaio è stato a un passo dal lasciare lo Juventus Stadium vista la sua mancanza di continuità che non ha convinto Maurizio Sarri. L’allenatore ex Napoli vorrebbe appunto rinforzare la sua rosa con un esterno di qualità e di grande esperienza in Champions League.

L’ex Shaktar Donetsk ha ormai 31 anni e può comunque ancora garantire una stagione di alto livello. Bisognerà fare presto per mettersi d’accordo su di lui per sbaragliare l’eventuale concorrenza, visto che il Barcellona è seriamente interessato a prenderlo, ma è un profilo che potrebbe fare gola a tanti altri club europei.