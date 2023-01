La Juventus ci prova per Zielinski

Il Napoli sta curando molto bene la questione rinnovi di contratto. Attualmente il giocatore con cui si ha più difficoltà a trattare per il prolungamento è Piotr Zielinski. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, la situazione è la seguente: o il polacco rinnova o quest’estate potrebbe concretizzarsi la sua cessione a titolo definitivo.

L’idea della cessione nasce nel momento in cui la società partenopea non vuole perdere un altro suo calciatore titolare a zero. La posizione del centrocampista è piuttosto complicata da gestire anche perché De Laurentiis vuole rispettare i nuovi parametri economici del monte ingaggi. Ad oggi, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la situazione di Zielinski è in stallo e ci potrebbero essere delle pretendenti che vorrebbero soffiare il centrocampista al Napoli.

Ecco cosa ha scritto il giornale sportivo: “Il polacco è uno dei giocatori più importanti della squadra di Luciano Spalletti. E, tra l’altro, quello che costa di più al presidente Aurelio De Laurentiis: quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che se ne mette in tasca 3,5 netti. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 Giugno 2024, si è un pò arenata.

Il Napoli vuole continuare nella politica del contenimento delle spese per il personale, motivo per cui la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può raggiungere i livelli attuali. Zielinski dovrebbe così, accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro. E, come è normale, non è così felice di farlo. Anche perché gli estimatori non mancano. In Germania, in Inghilterra e in Italia. In passato si era fatto in avanti il Milan. Oggi il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus.”

Con le sue peculiarità, il polacco porterebbe molta qualità del centrocampo dei bianconeri. Ma non dimentichiamo che le sirene inglesi potrebbero fare molta gola a Zielinski. In estate si era già fatta in avanti il West Ham. Chissà se nella prossima finestra di mercato, qualche club non alzi l’offerta per accaparrarsi il centrocampista ex Empoli.