La Juventus ci proverà per Milinkovic-Savic in estate

I bianconeri ci proveranno, quasi sicuramente, in estate per Milinkovic-Savic della Lazio. La dirigenza vuole un centrocampista con le sue caratteristiche

Appare difficile prevedere chi sarà il prossimo acquisto della Vecchia Signora. Complicato da decifrare, visti i tanti profili varati e le caratteristiche differenti di ognuno di loro. Quello che sembra essere il più cercato è un centrocampista di fisico, ma allo stesso tempo tecnico. Un calciatore che riesca ad unire difesa e attacco, insomma, facendo girare bene la squadra. Tra i profili che interessano alla Juventus c’è anche Milinkovic-Savic.

Il serbo è insieme a Gravenberch e Pogba uno dei calciatori che maggiormente interessa alla dirigenza bianconera. Sarà difficile però convincere Lotito, con cui da sempre è complicato trattare. Il giocatore vorrebbe cambiare area, essendo ormai giunto alla definitiva consacrazione.

Un centrocampista che segna parecchio

In stagione Milinkovic-Savic ha giocato parecchio, nonostante non abbia particolarmente legato con Maurizio Sarri. Segna e fa segnare, il serbo. Sono 36 le partite giocate, condite da 8 reti e 9 assist. Un buon bottino, vista anche la sua posizione. Purtroppo anche 6 cartellini gialli, di cui due nella stessa partita. Un calciatore che di certo non tira indietro la gamba, quando serve, e che fa del fisico un suo punto di forza.

Il giocatore è valutato 70 milioni e vorrebbe partire in estate, per cercare l’approdo in una big. Dopo 6 anni di Serie A sembra essere più che pronto, ma trattare con Lotito è sempre difficile se non impossibile. La Juventus farà sicuramente un tentativo, pur sapendo che ci sono Real Madrid e Manchester United da battere.