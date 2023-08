La Juventus conosce già il prezzo per l’acquisto di Thomas Partey

L’uscita del giocatore ghanese dall’Emirates Stadium è possibile in questa finestra di trasferimento

Thomas Partey sta probabilmente vivendo i suoi ultimi giorni da giocatore dell’Arsenal: il calciatore ghanese ha una prospettiva interessante in Serie A con la Juventus, che è molto vicina a ingaggiarlo per la nuova stagione che sta per iniziare. I bianconeri sembrano intenzionati a puntare fortemente su di lui per rafforzare il centrocampo.

Costato 50 milioni di euro all’epoca, il rendimento di Partey è stato tutt’altro che ottimale nonostante le 99 partite disputate con i Gunners, tanto che il tecnico spagnolo Mikel Arteta ha accettato la partenza del ghanese per riempire il posto vacante con un altro giocatore di categoria: la squadra dell’Emirates Stadium ha accettato una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro per il centrocampista ghanese, cifra che la Vecchia Signora pagherebbe per il 28enne.

Una sfida non propriamente esaltante

Se guardiamo al rapporto qualità-prezzo, è chiaro che Thomas Partey è un acquisto fallito nella storia recente dell’Arsenal, con la Juventus, e più precisamente Massimiliano Allegri, che ha la certezza assoluta di far emergere nella prossima stagione la versione migliore di Thomas Partey, quella che abbiamo visto all’Atletico Madrid e che lo ha portato a tentare la fortuna, senza molto successo, in Premier League.

Ora la Juventus, che aveva rifiutato qualche anno fa, tenterà di prelevarlo sperando di poter accontentare le richieste economiche dei londinesi al più presto. I bianconeri vogliono un centrocampista con le sue caratteristiche, ma prima dovranno cedere gli altri esuberi. Tutto nelle mani di Giuntoli.