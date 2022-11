La Juventus continua a monitorare Carnesecchi

Non solo Vicario, ma anche altri profili nel mirino della Juventus per la porta. I bianconeri starebbero pensando a Carnesecchi

Non solo Gugliemo Vicario nel mirino dei bianconeri, che è la priorità, ma anche Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta è attualmente in prestito alla Cremonese, dove sta facendo vedere buone cose. A fine stagione tornerà a Bergamo e la Juventus sembrerebbe non volerlo lasciare lì.

L’obiettivo per la prossima estate, infatti, sarebbe trovare un nuovo numero uno per sostituire il probabile partente Szczesny. Il portiere polacco sembra destinato ad accasarsi altrove, dopo un inizio di stagione altalenante per via dei vari infortuni che hanno condizionato le sue prestazioni.

Altri profili

Oltre a Carnesecchi e Vicario ci sarebbe anche Giorgi Mamardashvili del Valencia, che però al momento sembra una seconda scelta. Infatti i bianconeri avrebbero già chiesto informazioni per i primi due, con relativi prezzi. Per Carnesecchi l’Atalanta in estate ha chiesto circa 18-20 milioni di euro alla Lazio e sarebbe intenzionata a mantenere quel tenore di prezzo. Mentre per Vicario la trattativa sembra ben più indirizzata.

Infatti, l’Empoli potrebbe accontentarsi, si fa per dire, di circa 15 milioni di euro a fine stagione. la Juventus avrebbe intenzione, infatti, di acquistare il portiere dei toscani e farne il proprio titolare. I bianconeri avrebbero così il nuovo portiere per il nuovo ciclo, senza dover sborsare troppo a livello economico e provare a valorizzare i talenti provenienti dalla Juventus Next Gen. Un progetto giovane e fresco, con i bianconeri che puntano a tornare a vincere nel lungo periodo.