La Juventus continua il pressing per Arnautovic

La Juventus starebbe continuando il pressing per arrivare all’attaccante austriaco del Bologna, ritenuto l’ideale vice Vlahovic

Dusan Vlahovic avrà bisogno di rifiatare e il vice Vlahovic sembra avere, finalmente, un possibile nome definitivo. Infatti i bianconeri avrebbero scelto Marko Arnautovic del Bologna.

Il nazionale austriaco ex Inter, con cui ha vinto anche il triplete non giocando, è ritenuto come il profilo giusto per poter far rifiatare l’attaccante serbo e i bianconeri sarebbero pronti a fare un’offerta al Bologna. I felsinei non sembrano convinti di una cessione, anche perché hanno cercato per ben tre sessioni di mercato un attaccante con le caratteristiche dell’austriaco.

La Juventus ci prova comunque

Mihajlovic non vorrebbe privarsi del giocatore, il Bologna lo valuta circa 10 milioni, ma la Juventus vorrebbe spingere su di lui per evitare di dover andare su altri profili. Archiviato Alvaro Morata, l’Atletico Madrid chiede troppi soldi per ora (circa 25/30 milioni di euro), potrebbe essere l’attaccante nazionale dell’Austria ad arrivare in bianconero.

Per lui sarà molto complicato, forse anche più che per Alvaro Morata, anche se il giocatore e i suoi agenti avrebbero già dato il gradimento alla società bianconera per un’eventuale trasferimento a Torino. Arnautovic è praticamente ad uno degli ultimi contratti in carriera e giocare in una big, anche se come riserva, potrebbe garantirgli di togliersi parecchie soddisfazioni. Il calciatore proverebbe a spingere con il Bologna per una possibile cessione, anche se resta da capire se vi sia margine di manovra. Filtra ottimismo in casa bianconera, ma in caso si virerà con decisione su altri obiettivi.