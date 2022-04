La Juventus del futuro potrebbe partire da Gatti, Fagioli e Rovella

Il futuro bianconero sembra essere scritto. La Juventus potrebbe puntare sui tre giocatori italiani già dalla prossima stagione

La disfatta mondiale dell’Italia fa tremare, ancora, tutto il movimento calcistico del bel paese. Va rifondata un’intera nazionale e non ci si può più affidare a giocatori ormai a fine carriera per i club.

La Juventus sembra essere già proiettata al futuro, in tal senso. Lo testimonia l’aver investito sul settore giovanile – che inizia a dare i propri frutti – e sull’Under 23. Alcuni dei giocatori di proprietà dei bianconeri sembrano, però, già pronti per il grande salto. Rovella, Fagioli e Gatti sembrano essere tre prospetti su cui puntare.

Ital-Juve del futuro?

La Juventus ha tutti e tre gli italiani in prestito, che si stanno mettendo ben in mostra con le rispettive maglie. Gatti è diventato bianconero nella scorsa finestra invernale. Strappato al Frosinone dopo aver battuto la concorrenza del Torino, ora sembra poter essere uno dei difensori di riserva bianconeri. Pronto ad inserirsi per una possibile maglia da titolare.

Stesso discorso da farsi anche per i due Nicolò. Fagioli sta facendo benissimo con la Cremonese. Sia lui che il suo agente però chiedono di non andare più in prestito. Il giocatore vuole imporsi con la maglia con cui è cresciuto. Possibile un suo impiego in panchina, a discapito però di Rovella su cui non si sa cosa possa accadere. Il giocatore attualmente in prestito al Genoa, infatti, potrebbe essere utilizzato nel possibile scambio per Luis Alberto della Lazio. La Juventus potrebbe, però, decidere di dargli una chance anche se difficilmente potrà accadere se non esce qualcuno.