La Juventus è ancora interessata ad Allan: Romero possibile contropartita

Le voci di possibili interessamenti di calciatori del Napoli in ottica Juventus non si fermano neanche in questa sessione di calciomercato estivo post Covid-19. Dopo le timide voci su Koulibaly, quelle più insistenti su Milik e le ultimissime riguardanti Diego Demme, oggi torna d’attualità il nome di Allan che sarebbe finito nel mirino dei bianconeri.

Secondo quanto riportato dalla Redazione di TuttoNapoli, ci sarebbero delle voci che arrivano direttamente da Torino secondo le quali la Juventus starebbe pensando seriamente di formulare un’offerta per il centrocampista brasiliano, ultimamente in rotta con in club partenopeo.

L’offerta economica sarebbe di 15 milioni di euro con l’inserimento di una contropartita che potrebbe fare a caso del Napoli. Tra i nomi in lizza per quest’operazione c’è quello di Cristian Romero, difensore argentino classe 1998, appena tornato dal prestito al Genoa in cui ha totalizzato 30 presenze quest’anno.

Il nome di Romero non dispiacerebbe alla dirigenza napoletana e a Gennaro Gattuso, tuttavia nell’ordine di idee di Aurelio de Laurentiis c’era la possibilità di fare un po’ più di cassa con la cessione di Allan. Tuttavia, visto la complicata situazione di mercato, il patron azzurro si potrebbe accontentare di quest’offerta e inserire nell’organico un profilo giovane come quello dell’argentino.

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera potrebbe aver accelerato l’interesse per aggiungere un centrocampista di livello nel suo scacchiere.