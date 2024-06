La Juventus fa il suo prezzo per Chiesa, tra gli interessi della Roma

Dopo aver fallito nella trattativa contrattuale, la Juventus avrebbe fissato il prezzo da pagare per Federico Chiesa, ricercato anche dalla Roma

Il contratto del 26enne scadrà l’anno prossimo e le due parti non sono riuscite a trovare un accordo per il rinnovo. L’italiano ha avuto alti e bassi durante il campionato di quest’anno, come il resto dei suoi compagni di squadra. Ma è riuscito a concludere la stagione con 10 gol in tutte le competizioni.

Tuttavia, diversi ambienti del calcio italiano ritengono che il nuovo allenatore della Juventus Thiago Motta non sia un grande estimatore del suo stile di gioco, preferendo un altro tipo di ala in questo assetto tattico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport via JuventusNews, tutti questi fattori starebbero spingendo la Vecchia Signora a prendere in considerazione una cessione estiva.

Decisioni pesanti da prendere

Poiché il suo contratto scadrà nel 2025, il prezzo richiesto dai bianconeri sarà relativamente basso. Secondo il quotidiano romano, la Juventus sarebbe disposta ad accettare un’offerta di 25 milioni di euro. Come spiega la fonte, il club ha acquistato l’ala dalla Fiorentina per 55 milioni di euro più bonus nel 2020.

Quindi, in base al suo costo di ammortamento, il valore attuale del giocatore a bilancio è di circa 15 milioni di euro. Pertanto, la cessione di Chiesa per 25 milioni genererebbe una plusvalenza di 10 milioni di euro. La fonte aggiunge che la Roma sta tenendo d’occhio la situazione, perché Daniele De Rossi vorrebbe avere a disposizione il suo connazionale. Una trattativa che potrebbe risultare utile ai giallorossi, specialmente se dovesse evolversi come per Paulo Dybala.