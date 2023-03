La Juventus farà un investimento di 7 milioni di euro per Milik

I bianconeri sarebbero interessati ad acquistare a titolo definitivo il cartellino di Arkadiusz Milik. Il calciatore polacco è in prestito dal Marsiglia

La Juventus ha alcune decisioni da prendere per programmare la prossima stagione e una delle prossime è quella di risolvere il futuro di uno dei suoi giocatori in prestito. Arek Milik appartiene ancora all’Olympique Marsiglia, come ricorda SportMediaset.

Con 8 gol e 1 assist in 23 presenze stagionali, il 29enne attaccante polacco resterà con i bianconeri anche nella prossima stagione. I piemontesi hanno deciso di continuare a puntare sull’attaccante per trattenerlo nella squadra transalpina, che pagherà 7 milioni di euro fissi per lui, come concordato a suo tempo da entrambe le società.

Milik pronto al ritorno in campo

Il calciatore polacco, stando a quanto riportato, sarebbe intenzionato a rimanere a Torino e avrebbe anche convinto Massimiliano Allegri a puntare su di lui. La società bianconera sarebbe ben contenta di trattenerlo in Piemonte, tanto che potrebbe arrivare presto il riscatto dal Marsiglia.

Il giocatore sta vivendo un’ottima stagione, nonostante l’infortunio che lo ha fermato, e punta a tornare presto in campo anche con la Juventus. Il giocatore, infatti, sarebbe desideroso di essere disponibile con il big match con l’Inter che potrebbe valere tanto in ottica qualificazione alle coppe europee.

Il polacco è decisamente una carta in più per la Juventus, che avrebbe così a disposizione un altro attaccante oltre a Dusan Vlahovic. Il serbo non segna da tempo e potrebbe aver bisogno di rifiatare per i prossimi impegni. Il rientro di Milik potrebbe aiutare in tal senso e dare più gol ai bianconeri.