La Juventus guarda alla Fiorentina

I bianconeri starebbero pensando a Igor e Milenkovic per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione

Molte cose accadranno fino alla fine del campionato. Nel caso della Juventus, c’è una chiara componente di incertezza dovuta al “caso plusvalenze”. Infatti, le sue conseguenze non sono del tutto note. La squadra piemontese in una posizione delicata quando si tratterà di affrontare la finestra di trasferimenti estivi della prossima estate. Quello che succederà nei prossimi mesi sarà fondamentale, ma nel frattempo la squadra di Massimiliano Allegri sta facendo il suo necessario lavoro.

Allegri sulla situazione disse: “Parlare di scontro diretto non era una provocazione. Io guardo la realtà delle cose. In campo ne abbiamo fatti 41, ce ne hanno tolti 15. Dobbiamo pensare alla salvezza e poi vedremo dove arriveremo. Ora l’obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica. Con me giocano tutti di solito. Ci sono momenti in cui giocano bene, quando bisogna fare certi tipi di partite, poi ci vuole disponibilità da parte di tutti. Di Maria in fase difensiva ha fatto un ottimo lavoro, poi è normale sia calato. È entrato Chiesa e ha fatto bene”.

Situazione di mercato

Così, come si legge sulle colonne de La Stampa, i bianconeri hanno deciso di riattivare il loro interesse e il loro attento monitoraggio su due giocatori della Fiorentina. Un club che tradizionalmente riesce a prendere le sue stelle, come Federico Chiesa (23 anni) o Dusan Vlahovic.

In questa occasione, il doppio obiettivo della Juventus è la sua rete difensiva. Il brasiliano Igor e il serbo Nikola Milenkovic sarebbero i giocatori seguiti dalla squadra torinese per puntellare la retroguardia. Due nomi interessanti che hanno già in agenda per un futuro non troppo lontano.