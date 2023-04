La Juventus ha fissato il prezzo per Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic non è sicuro della sua permanenza a Torino, tanto che la Juventus avrebbe già fissato un prezzo di vendita per il suo attaccante

l futuro incerto di un attaccante che sta vivendo una stagione difficile a Torino. Nel mirino del Real Madrid e di altre potenze europee, il suo prezzo potrebbe salire a 90 milioni di euro (80 milioni di euro minimo).

Internazionale serbo, Dusan Vlahovic (23) si trova ad un vero e proprio bivio alla Juventus. Il club è stato gravemente indebolito dalla sanzione subita in Serie A a causa del “caso plusvalenze” e non è escluso che in estate debba fare una o due cessioni importanti.

Aria di rinnovazione in casa bianconera

Ecco perché l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe essere una delle vittime del progetto di Massimiliano Allegri. L’attaccante è legato ai biancocelesti fino alla metà del 2026 ed è osservato da club come Arsenal, Bayern Monaco e Newcastle United.

Un trasferimento definitivo in estate?

Secondo le informazioni rivelate da Calciomercato.com, potrebbe essere messo in vetrina durante la prossima finestra estiva di trasferimenti. La valutazione di Vlahovic è compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Un attaccante che è anche all’orizzonte del Real Madrid.

Non è una novità, infatti, che i nuovi campioni della Liga e d’Europa stiano lavorando per trovare l’erede del sempreverde Karim Benzema (35 anni). In questo caso, i Blancos potrebbero puntare direttamente sull’attaccante di riferimento della Vecchia Signora. Insomma, Vlahovic dovrà aspettare un po’ per capire se il suo futuro possa essere ancora alla Juventus, quest’estate sarà decisiva.