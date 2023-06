La Juventus ha il sostituto di Vlahovic

La Juventus sta preparando la possibile partenza di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che non ha vissuto la migliore delle stagioni dal suo arrivo a Torino, è ancora ambito da diversi grandi club europei, tra cui Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Nonostante i suoi alti e bassi, Vlahovic è ancora molto richiesto

Consapevole di questa situazione, la Juventus si sta attivando per assicurarsi un sostituto adeguato nel caso in cui Vlahovic decidesse di partire. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa Gazzetta dello Sport, il giocatore scelto per assumere il ruolo di leader dell’attacco bianconero sarebbe Timothy Weah. L’attaccante 23enne, il cui contratto con il Lille scade il prossimo anno, ha attirato l’attenzione dei dirigenti della Juventus.

Il possibile arrivo di Timothy Weah alla Juventus rappresenta una scommessa sul futuro. Nonostante la giovane età, Weah ha dimostrato un grande potenziale e talento nelle sue prestazioni con il Lille in Ligue 1. La sua velocità, l’abilità tecnica e la capacità di fare gol gli sono valsi il riconoscimento di diversi club europei. La Juventus è alla ricerca di un giocatore in grado di guidare l’attacco e di mantenere un livello competitivo in avanti.

Non sono stati avviati contatti

Tuttavia, non è stato ancora confermato nulla e la trattativa potrebbe essere complicata. Anche altre squadre hanno mostrato interesse per Weah, quindi la Juventus dovrà agire in fretta e con decisione se vuole davvero assicurarsi la sua firma. La concorrenza sarà tanta per assicurarsi le sue prestazioni, ma i bianconeri vogliono cercare di prenderlo il prima possibile.