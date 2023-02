La Juventus ha preso le prime tre decisioni per l’estate

In attesa di conferme sui risultati di fine stagione, compreso il futuro di Massimiliano Allegri, i bianconeri sono già al lavoro per definire alcune mosse

La Juventus si sta muovendo con cautela in vista della prossima stagione perché non ha ancora risolto i suoi obiettivi, cosa che segnerà molte decisioni. Tra queste, la continuità del tecnico Massimiliano Allegri, messa in discussione dopo il recente pareggio contro il Nantes.

I piemontesi stanno valutando le opzioni di mercato per rinforzare la squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo dei bianconeri è Davide Frattesi, che è il principale obiettivo a centrocampo. Il centrocampista è valutato 30 milioni di euro dal Sassuolo.

Due decisioni da prendere

Tuttavia, questa non è l’unica mossa in vista. Come si legge su TuttoMercatoWeb, alla Vecchia Signora si profilano altre operazioni per altri giocatori. Innanzitutto, è stato deciso di non riscattare e dunque non esercitare l’opzione per l’acquisto di Leandro Paredes, in prestito dal Paris Saint-Germain.

D’altra parte, sembra che ci sia l’intenzione di acquisire i diritti di Arkadiusz Milik (28 anni) in prestito. L’attaccante polacco è a Torino in prestito dall’Olympique Marsiglia, quindi il suo acquisto dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro. In estate il polacco sul suo arrivo diceva: “Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato. Io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la Juve. I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande squadra e al mondo non ce ne sono tantissimi. Mi ha fatto piacere questa occasione, non avevo nulla da perdere”.