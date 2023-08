La Juventus ha ricevuto offerte per Filip Kostic

Le ultime due settimane della finestra di trasferimento estiva hanno portato qualche trasferimento in più cosa che però non è successa con la Juventus Il fatto è che, a causa dell’attuale situazione finanziaria della Juventus, queste operazioni riguardano la partenza di giocatori piuttosto che potenziali nuovi acquisti per migliorarsi

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolo Schira la Juventus è aperta a offerte per l’ala serba Filip Kostic in questa ultima settimana della finestra di trasferimento, un anno dopo il suo arrivo a Torino. Viene riportato l’interesse di almeno un club della Premier League, di squadre della Bundesliga, della Turchia e dell’Arabia Saudita interessate a ingaggiare Kostic.

La Juventus vorrebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per il 30enne Kostic, che ha preso possesso della maglia numero 11 per la prossima stagione. Kostic ha firmato con la Juventus poco più di un anno fa, proveniente dall’Eintracht Francoforte, in un accordo che prevedeva un corrispettivo iniziale di 12 milioni di euro e 3 milioni di euro di potenziali bonus.

Sebbene il club di Premier League interessato a Kostic non sia stato rivelato, si ipotizza che possa essere il West Ham, che la scorsa estate si era interessato all’ala serba prima che firmasse con la Juventus. Indipendentemente dalla provenienza dell’interesse in Inghilterra o in Germania, è certo che la notizia che la Juventus sia aperta a offerte per Kostic indica che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando di fare tutto il possibile per raccogliere fondi senza vendere alcuni dei giocatori più importanti del club.